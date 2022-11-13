Месси – о Гвардиоле: Он причинил много вреда футболу

Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси дал интервью телевизионной программе Universo Valdano. В нем он в том числе высказался о влиянии "Барселоны" и её бывшего тренера Пепа Гвардиолы:

"Он причинил много вреда футболу. Это [его стиль] казался таким простым, что все хотели его скопировать. Позже я много, где видел [идеи] Гвардиолы. И ты понимаешь, что мы сделали.

Вне сомнений, в Гвардиоле есть что-то особенное. В его умении смотреть матчи, готовиться к ним и давать вам указания".