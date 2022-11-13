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Лига 1. Лёгкая прогулка ПСЖ, трудности Фонсеки с Анже и спасение Нанта
Париж укрепил лидерство перед мундиалем
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
"Пари Сен-Жермен" ушёл на перерыв в добром настроении, уничтожив "Осер" и тем самым укрепив своё лидерство в Лиге 1. В то время как супертрио максимально берегло свои ноги перед мундиалем, новичка элитного дивизиона разрывали звёзды второй величины и ближайшие резервисты. Нуну Мендеш оформил два ассиста, Солер записал на свой счёт 1+1, а Уго Экитике хватило 15-минутного камео, чтобы к дебютному голу за "ПСЖ" добавить ещё и результативную передачу на Ренату Саншеша.
Нервный матч с "Анже" закончился для "Лилля" первой победой в ноябре. Закрытый андердог попил крови у команды Паулу Фонсеки, но даже в меньшинстве "доги" удержали перевес. "Нант" в последние 20 минут матча с "Аяччо" совершил камбек с 0:2. Это позволило команде Антуана Комбуаре уйти на паузу за пределами зоны вылета, хотя от того же "Аяччо" отрыв всего в один пункт.
На "Стад Франсис Ле Бле" состоялся самый бурный матч выходных. "Брест" победил "Труа" за счёт двух точных ударов с 11-метрового. Хотя автогол Шардонне несколько спутал карты команде Брюно Груджи. "Труа" даже после удаления Балде штурмовал ворота хозяев, и лишь считанные сантиметры отделили их от камбека. "Монпелье" же в очередной раз оправдал свой имидж самой веселой команды Лиги 1, даже несмотря на вялые 85 минут игры с "Реймсом". Команды разыгрались в последние минуты, обменявшись голами Делайе и Мунеци.
Лига 1, 15-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Осер 5:0
Голы: Мбаппе 11, Солер 51, Хакими 51, Саншеш 81, Экитике 84
Лилль, Пьер Моруа
Лилль – Анже 1:0
Гол: Джало 36
Удаление: Балеба 74 (хозяева)
Нант, Божуар
Нант – Аяччо 2:2
Голы: Блас 70, Симон 89 – Белаили 57 (п), Амума 66
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Труа 2:1
Голы: Кастильо 55 (п), Мунье 77 (п) – Шардонне 60 (аг)
Удаление: Балде 80 (гости)
Монпелье, Стад де ля Моссон
Монпелье – Реймс 1:1
Голы: Делайе 90+1 – Мунеци 87
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