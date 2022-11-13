Одной левой. Видео голов и обзор матча ПСЖ - Осер 5:0

"ПСЖ" не испытал проблем в последнем перед паузой на Чемпионат мира матчи против "Осера". Парижане забили в ворота семнадцатой команды Лиги 1 пять голов и не пропустили ни одного. Трио Месси – Неймар – Мбаппе традиционно вышло в стартовом составе, однако из них троих отличиться смог только последний. Примечательно также, что два гола из пяти забили выходившие на замену игроки: Саншеш и Экитике.

Лига 1, 15-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Осер 5:0

Голы: Мбаппе 11, Соллер 51, Хакими 51, Саншеш 81, Экитике 84