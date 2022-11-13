 Пари Сен-Жермен - Осер ⋉ {5:0} ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.11.2022 ⋇ {Чемпионат Франции} на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Одной левой. Видео голов и обзор матча ПСЖ - Осер 5:0

Франция
(1 голосов)

Месси не забивал

Одной левой. Видео голов и обзор матча ПСЖ - Осер 5:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" не испытал проблем в последнем перед паузой на Чемпионат мира матчи против "Осера". Парижане забили в ворота семнадцатой команды Лиги 1 пять голов и не пропустили ни одного. Трио Месси – Неймар – Мбаппе традиционно вышло в стартовом составе, однако из них троих отличиться смог только последний. Примечательно также, что два гола из пяти забили выходившие на замену игроки: Саншеш и Экитике.

Лига 1, 15-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Осер 5:0
Голы: Мбаппе 11, Соллер 51, Хакими 51, Саншеш 81, Экитике 84

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В статье: Осер (Осер) Пари Сен-Жермен (Париж)
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