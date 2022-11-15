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Месси о фаворитах ЧМ: Нужно не поддаваться публичному безумию и не считать себя фаворитами
Аргентинец считает, что Франция может выиграть турнир
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси в преддверии чемпионата мира в Катаре ответил на вопросы журналиста Хорхе Вальдано на Movistar Plus.
"Любая сборная непростая, кого ни назови. Выиграть будет сложно. Аргентина не так часто играла с европейскими командами. Мы приехали в хорошей форме, но нам нужно не поддаваться публичному безумию и не считать себя фаворитами. Нужно быть реалистами и идти шаг за шагом.
Думаю, что у Франции, несмотря на травмы, громадный потенциал. У них много хороших игроков и тренер, который долго работает с командой. Они уже выигрывали чемпионат мира.
У Бразилии есть группа высококачественных игроков. У них есть девятка, есть Неймар", – приводит его слова Marca.
Чемпионат мира стартует уже 20 ноября и продлится до 18-го декабря.
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