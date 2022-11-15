 Месси о фаворитах ЧМ: Нужно не поддаваться публичному безумию и не считать себя фаворитами ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси о фаворитах ЧМ: Нужно не поддаваться публичному безумию и не считать себя фаворитами
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси о фаворитах ЧМ: Нужно не поддаваться публичному безумию и не считать себя фаворитами

Франция
(1 голосов)

Аргентинец считает, что Франция может выиграть турнир

Месси о фаворитах ЧМ: Нужно не поддаваться публичному безумию и не считать себя фаворитами

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси в преддверии чемпионата мира в Катаре ответил на вопросы журналиста Хорхе Вальдано на Movistar Plus.

"Любая сборная непростая, кого ни назови. Выиграть будет сложно. Аргентина не так часто играла с европейскими командами. Мы приехали в хорошей форме, но нам нужно не поддаваться публичному безумию и не считать себя фаворитами. Нужно быть реалистами и идти шаг за шагом.

Думаю, что у Франции, несмотря на травмы, громадный потенциал. У них много хороших игроков и тренер, который долго работает с командой. Они уже выигрывали чемпионат мира.

У Бразилии есть группа высококачественных игроков. У них есть девятка, есть Неймар", – приводит его слова Marca.

Чемпионат мира стартует уже 20 ноября и продлится до 18-го декабря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Франция Катар Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
15.11.2022 в 20:37
Так принаймні три чи навіть пять збірних можуть виграти і всі "специ" проголосять, що ми так і предрекали І як доказ знайдуть свій прогноз де вони пригадували саме цю збірну Ну і головне це на кубковій стадії мати "зручного" суперника. Той що або більш слабкий, або на спаді. Бо як казав один відомий теннисист, що у кожного на турнірі трапляються "провальні" матчі... головне, що на них не потрапив сильний суперник.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.11.2022 в 20:13
Мессі про фаворитів ЧС: Потрібно не піддаватися публічному божевілля і не вважати себе фаворитами (с) божевiллЮ!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде