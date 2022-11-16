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Месси: Я люблю футбол, но не думаю, что буду играть долго

Франция
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Аргентинец - о своем будущем

Месси: Я люблю футбол, но не думаю, что буду играть долго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси высказался о своем будущем.

"Я люблю играть в футбол, он доставляет мне удовольствие. Единственное, что я делал всю свою жизнь, играл в футбол. Уверен, что продолжу быть связан с ним, хотя и не знаю, как именно. Я не думаю, что буду играть долго. Я не знаю, так много всего случается.

В детстве я всегда мечтал играть в аргентинском футболе, выходить на поле и находиться там. Но сегодня это зависит от многих вещей. У меня есть семья, трое детей. В моей жизни произошли очень большие изменения, которые дорого стоили мне и всей моей семье. Сегодня я преодолел это, и мы чувствуем себя прекрасно", - сказал 35-летний Месси.

Месси - семикратный обладатель "Золотого мяча". В нынешнем сезоне аргентинец провел 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 14 ассистов.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Sport.es

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