Несколько дней назад судил матч ПСЖ. Во Франции внезапно умер арбитр

Оборвалась жизнь французского арбитра Йоана Амеля, обслуживавшего матчи самого высокого уровня. Рефери умер в возрасте 42 лет, пишет L'Équipe со ссылкой на Союз французских арбитров.

По информации источника, Амель получил инсульт во время тренировки и, к сожалению, не смог его пережить.

Йоан обслуживал матчи Лиги 1 с сезона-2015/16. В статусе главного арбитра он последний раз отработал на поединке "Лилля" и "Ренна" 6 ноября. А 13 ноября он выполнял функции видеоассистента на игре "ПСЖ" – "Осер".

Амель отсудил 135 поединков элитного французского дивизиона, а также был вовлечен в еврокубки. Ряд французских клубов выразили соболезнования близким и родным.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN