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Кампуш о Мбаппе: Он реализовал только 40-50% своего потенциала

Франция
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Спортивный директор "ПСЖ" хвалит француза

Кампуш о Мбаппе: Он реализовал только 40-50% своего потенциала

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш на пресс-конференции в Португалии высказался о Килиане Мбаппе.

"Мбаппе реализовал только 40 или 50% своего потенциала. И я говорю ему это каждый день. Он все еще может дать гораздо больше, потому что он игрок, который еще не закончил учиться.

Существует индивидуальная скорость взросления, то есть не все развиваются с одинаковой скоростью. Мбаппе в 16 лет уже был развит всесторонне. Физически он был очень силен и обладал пониманием игры, достойной 26-летнего футболиста", – сказал Луиш.

На вопрос о своих ожиданиях от чемпионата мира 2022 года в Катаре, который стартует в воскресенье, Луис Кампос сказал, что ожидает очень хорошего турнира.

"Это крупнейшее соревнование в мире, по крайней мере, для меня. Впервые в истории игроки будут на полной скорости. Свежее, чем когда-либо. Это будет самый интенсивный чемпионат мира в истории", – закончил Кампуш.

Напомним, что при Луише Кампуше состоялась продажа Килиана Мбаппе в "ПСЖ". Именно он был спортивным директором "Монако" в те годы.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Луиш Кампуш
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Источник:
beinsports.com

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