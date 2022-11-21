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Стали известны сроки восстановления Бензема после травмы
Хорошие новости для "Реала"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре, но должен восстановиться к возобновлению сезона в Ла Лиге.
По итогам медобследований 34-летнему французу диагностировали мышечную травму бедра. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, лечение займет примерно три недели. Хирургическое вмешательство не потребуется.
Напомним, для Бензема это будет второе подряд мировое первенство, в котором он не примет участия. Форвард также пропустил победный для "галльских петухов" Мундиаль-2018. В 2016-2021 гг. Бензема не вызывался в сборную из-за скандала из Вальбуена.
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