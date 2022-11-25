Тренер ПСЖ порассуждал о возможном продлении контракта с Месси

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье рассказал, при каких условиях полузащитник Лионель Месси согласится продлить контракт с парижским клубом.

"Продление контракта с Месси? Это зависит от многих факторов. В первую очередь, он должен понять, счастлив ли в "ПСЖ" и хочет ли продолжать выступать за команду.

Говорил ли он мне о своём решении? Такие вещи футболисты обсуждают с Лукашем Кампушем", – цитирует Галтье испанское издание Marca.