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Тренер ПСЖ порассуждал о возможном продлении контракта с Месси
Все на так однозначно
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье рассказал, при каких условиях полузащитник
"Продление контракта с Месси? Это зависит от многих факторов. В первую очередь, он должен понять, счастлив ли в "ПСЖ" и хочет ли продолжать выступать за команду.
Говорил ли он мне о своём решении? Такие вещи футболисты обсуждают с Лукашем Кампушем", – цитирует Галтье испанское издание Marca.
Напомним, действующее соглашение аргентинца с парижским клубом истекает в конце сезона. Месси перешёл в "ПСЖ" летом 2021 года на правах свободного агента из каталонской "Барселоны".
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