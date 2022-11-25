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ПСЖ предлагает за стадион на 300 млн меньше, чем хочет мэрия Парижа
Какое "заманчивое" предложение
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images
"ПСЖ" сделал официальное предложение парижской мэрии о выкупе стадиона "Парк де Пренс" за 40 млн евро, сообщает L’Equipe.
"Парк Принцев" остается домашней ареной "ПСЖ" после основания клуба в 1974 году. В настоящее время стадион находится в 30-летней аренде, но мэрия дала понять, что не против продать его за 350 млн евро.
Таким образом, предложение катарцев на 300 млн меньше ожидаемой чиновниками цены. Это кажется нонсенсом, но президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи настаивает, что клуб уже вложил в модернизацию арены почти 80 млн и намерен вложить еще больше.
Также Аль-Хелаифи пригрозил, что если Париж не примет его условия, "ПСЖ" переедет:
"Париж заслуживает на лучший стадион. Мое первое мнение состоит в том, чтобы мы не переезжали, а модернизировали, но город настаивает на том, чтобы мы таки переехали".
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