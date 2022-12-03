Президент ПСЖ заявил, что клуб зимой не будет покупать игроков

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отсутствии у клуба планов на следующее трансферное окно:

“Я думаю, что мы не собираемся подписывать ни одного игрока в январе. Нам не нужен какой-нибудь конкретный игрок. Мы должны сохранить нашу команду и продолжать поддерживать наш коллективный дух”, - сказал Аль-Хелаифи.

Отметим, что прошлым летом ПСЖ потратил на трансферы 147,5 миллиона евро. В общей сложности они пригласили семерых новичков, в том числе одного взяв в аренду.

В настоящее время трансферная стоимость всех игроков парижского клуба по данным аналитического портала Transfermarkt составляет 889,55 млн евро. Это третий показатель в мире после “Манчестер Сити” и “Баварии”.