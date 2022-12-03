Холанд: Чувствую давление перед каждой игрой, но когда начинается матч, я наслаждаюсь

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о том, как справляется с психологическим давлением:

"Я не занимаюсь специальной психологической подготовкой. В ситуации, когда я исполняю пенальти, я сосредотачиваюсь на том, чтобы оставаться спокойным, дышать. Стараюсь не думать о том, что будет, если я промахнусь.

Это самое худшее, что можно сделать. Поэтому для меня главное – постараться расслабиться и отправить мяч в сетку, ведь, в конце концов, это то, что я хочу сделать.

Конечно, я чувствую давление перед каждой игрой. Обычно я хорошо сплю, но я взволнован, как и все остальные. Я вышел играть перед 50 000 болельщиков и знаю, что миллионы людей смотрят игру из дома.

Когда начинается игра, я стараюсь наслаждаться ею, и именно это я и сделал сегодня", – сказал нападающий.