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Холанд: Чувствую давление перед каждой игрой, но когда начинается матч, я наслаждаюсь
Игрок дал комментарий о своей мотивации
Фото: https://twitter.com/ErlingHaaland
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о том, как справляется с психологическим давлением:
"Я не занимаюсь специальной психологической подготовкой. В ситуации, когда я исполняю пенальти, я сосредотачиваюсь на том, чтобы оставаться спокойным, дышать. Стараюсь не думать о том, что будет, если я промахнусь.
Это самое худшее, что можно сделать. Поэтому для меня главное – постараться расслабиться и отправить мяч в сетку, ведь, в конце концов, это то, что я хочу сделать.
Конечно, я чувствую давление перед каждой игрой. Обычно я хорошо сплю, но я взволнован, как и все остальные. Я вышел играть перед 50 000 болельщиков и знаю, что миллионы людей смотрят игру из дома.
Когда начинается игра, я стараюсь наслаждаться ею, и именно это я и сделал сегодня", – сказал нападающий.
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