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Холанд: Чувствую давление перед каждой игрой, но когда начинается матч, я наслаждаюсь

Франция
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Игрок дал комментарий о своей мотивации

Холанд: Чувствую давление перед каждой игрой, но когда начинается матч, я наслаждаюсь

Фото: https://twitter.com/ErlingHaaland

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о том, как справляется с психологическим давлением:

"Я не занимаюсь специальной психологической подготовкой. В ситуации, когда я исполняю пенальти, я сосредотачиваюсь на том, чтобы оставаться спокойным, дышать. Стараюсь не думать о том, что будет, если я промахнусь.

Это самое худшее, что можно сделать. Поэтому для меня главное – постараться расслабиться и отправить мяч в сетку, ведь, в конце концов, это то, что я хочу сделать.

Конечно, я чувствую давление перед каждой игрой. Обычно я хорошо сплю, но я взволнован, как и все остальные. Я вышел играть перед 50 000 болельщиков и знаю, что миллионы людей смотрят игру из дома.

Когда начинается игра, я стараюсь наслаждаться ею, и именно это я и сделал сегодня", – сказал нападающий.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Gentleman’s Journal

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