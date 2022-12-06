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ПСЖ намерен подписать новый контракт с Верратти

Франция
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Итальянец предан клубу

ПСЖ намерен подписать новый контракт с Верратти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти продлит контракт с французским клубом. Ожидается, что официально о сделке объявят в ближайшее время.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний итальянец намерен остаться в команде на следующие четыре года. Текущий контракт хавбека рассчитан до лета 2024 года. Сам футболист не собирался менять клуб и хотел остаться в Париже.

Верратти защищает цвета "ПСЖ" на протяжении десяти лет. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей за парижан во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен (Париж)
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