ПСЖ намерен подписать новый контракт с Верратти

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти продлит контракт с французским клубом. Ожидается, что официально о сделке объявят в ближайшее время.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний итальянец намерен остаться в команде на следующие четыре года. Текущий контракт хавбека рассчитан до лета 2024 года. Сам футболист не собирался менять клуб и хотел остаться в Париже.

Верратти защищает цвета "ПСЖ" на протяжении десяти лет. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей за парижан во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.