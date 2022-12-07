  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Хелаифи прокомментировал возможность перехода в ПСЖ Роналду и Беллингема
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хелаифи прокомментировал возможность перехода в ПСЖ Роналду и Беллингема

Франция
(2 голосов)

Молодого хавбека хотят, а Криштиану ценят

Хелаифи прокомментировал возможность перехода в ПСЖ Роналду и Беллингема

Фото: Getty Images, автор – Aurelien Meunier

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи высоко оценил выступление на чемпионате мира Джуда Беллингема, а также высказался о возможности его подписания. Также катарский бизнесмен высказался о возможности подписания Криштиану Роналду, который на данный момент без клуба.

Джуд забил один гол и отдал одну голевую передачу на этом чемпионате мира. Он принял участие во всех четырех встречах Англии на турнире.

Про выступление Беллингема на ЧМ:

"Какой игрок. Честно говоря, Англии повезло с ним… Он один из лучших игроков турнира.

Удивительно, это его первый чемпионат мира и вы видите его спокойным, расслабленным и уверенным", – ответил Хелаифи.

Про то, будет ли поставлена задача подписать его из дортмундской "Борусии" в "ПСЖ":

"Все хотят его. Я не собираюсь этого скрывать.

Но я уважаю то, что он в своем клубе, и, уважаю, если мы хотим поговорить с ним, мы сначала поговорим с клубом ("Боруссией")", – сказал Хелаифи.

Отвечая на вопрос о трансфере Криштиану Хелаифи сказал:

"С тремя игроками, которые у нас есть (Месси, Неймар и Мбаппе), это очень сложно, но я желаю ему всего наилучшего. Удивительный игрок", – приводит его слова Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
news.sky.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.12.2022 в 19:13
Роналду они хотят использовать для манекена в клубном магазине.)
Ответить
0
0
avatar
Como estas (Santa-Pola)
07.12.2022 в 18:52
"это очень сложно, но я желаю ему всего наилучшего.".... Напомнило старый анекдот:Умирает старый еврей, читают завещание - старшей дочери 500к долларов, младшей дом и 200К долларов, сыну завод и 100К долларов. Зятю Шмуле, который просил его упомянуть его в завещании - привет тебе Шмуля. )))))
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде