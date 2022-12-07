Хелаифи прокомментировал возможность перехода в ПСЖ Роналду и Беллингема

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи высоко оценил выступление на чемпионате мира Джуда Беллингема, а также высказался о возможности его подписания. Также катарский бизнесмен высказался о возможности подписания Криштиану Роналду, который на данный момент без клуба.

Джуд забил один гол и отдал одну голевую передачу на этом чемпионате мира. Он принял участие во всех четырех встречах Англии на турнире.

Про выступление Беллингема на ЧМ:

"Какой игрок. Честно говоря, Англии повезло с ним… Он один из лучших игроков турнира.

Удивительно, это его первый чемпионат мира и вы видите его спокойным, расслабленным и уверенным", – ответил Хелаифи.

Про то, будет ли поставлена задача подписать его из дортмундской "Борусии" в "ПСЖ":

"Все хотят его. Я не собираюсь этого скрывать.

Но я уважаю то, что он в своем клубе, и, уважаю, если мы хотим поговорить с ним, мы сначала поговорим с клубом ("Боруссией")", – сказал Хелаифи.

Отвечая на вопрос о трансфере Криштиану Хелаифи сказал:

"С тремя игроками, которые у нас есть (Месси, Неймар и Мбаппе), это очень сложно, но я желаю ему всего наилучшего. Удивительный игрок", – приводит его слова Sky Sports.