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Хелаифи прокомментировал возможность перехода в ПСЖ Роналду и Беллингема
Молодого хавбека хотят, а Криштиану ценят
Фото: Getty Images, автор – Aurelien Meunier
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи высоко оценил выступление на чемпионате мира Джуда Беллингема, а также высказался о возможности его подписания. Также катарский бизнесмен высказался о возможности подписания Криштиану Роналду, который на данный момент без клуба.
Джуд забил один гол и отдал одну голевую передачу на этом чемпионате мира. Он принял участие во всех четырех встречах Англии на турнире.
Про выступление Беллингема на ЧМ:
"Какой игрок. Честно говоря, Англии повезло с ним… Он один из лучших игроков турнира.
Удивительно, это его первый чемпионат мира и вы видите его спокойным, расслабленным и уверенным", – ответил Хелаифи.
Про то, будет ли поставлена задача подписать его из дортмундской "Борусии" в "ПСЖ":
"Все хотят его. Я не собираюсь этого скрывать.
Но я уважаю то, что он в своем клубе, и, уважаю, если мы хотим поговорить с ним, мы сначала поговорим с клубом ("Боруссией")", – сказал Хелаифи.
Отвечая на вопрос о трансфере Криштиану Хелаифи сказал:
"С тремя игроками, которые у нас есть (Месси, Неймар и Мбаппе), это очень сложно, но я желаю ему всего наилучшего. Удивительный игрок", – приводит его слова Sky Sports.
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