Успехи ПСЖ в ЛЧ могут повлиять на решение Месси остаться в клубе

Лионель Месси уехал на чемпионат мира с мыслями только о сборной Аргентины, но многое уже указывает на то, что он хотел бы остаться в "ПСЖ". Лига чемпионов не в последнюю очередь повлияет на его желание.

Во-первых, Лионель говорил руководтсву "ПСЖ", что ему нравится работать с Кристофом Галтье. У футболиста и тренера наладились хорошие отношения.

Во-вторых, окружение Месси отрицает, что игрок хоть сколько заинтересован в переходе в "Интер" Майами следующим летом.

На фоне этого, Нассер-Аль Хелаифи регулярно уверяет, что Лионель счастлив в клубе и не сомневается, что Месси продлит контракт с "ПСЖ" по окончанию чемпионата мира.

К тому же, успех "ПСЖ" в Лиге чемпионов может заставить задуматься Месси, даже если вдруг "Барселона" решит оформить камбек.

В то же время, единственный серьезный претентент на Месси, "Барселона", кажется постепенно остывает к аргентинцу. Ранее сообщалось, что Лапорту убедили не возвращать Лионеля, а вложиться в трансфер Бернарду Силвы, который на пике карьеры.

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На этом чемпионате мира Месси провел 6 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Это его самый статистически эффективный Мундиаль.

В воскресенье, 18-го декабря, он выведет с капитанской повязкой сборную Аргентины на финал чемпионата мира против Франции. Матч начнется в 17:00.