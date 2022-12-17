Президент ПСЖ: Месси счастлив в Париже

Президент французского "Пари Сен-Жермен" прокомментировал, останется ли Лионель Месси в составе парижского клуба:

“Я тысячу раз подтверждаю, что Месси счастлив в ПСЖ. Думаю, он хочет остаться. Мы обсудим это после Чемпионата мира”, – сказал Хелаифи.

Напомним, что действующий контракт Лео Месси действителен до конца этого сезона. Соглашение может быть автоматически продлено еще на год, однако с согласия сразу обеих сторон.

Отметим, что аргентинец присоединился к "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента в августе 2021 года. В общей сложности он провел за французский клуб 53 матча, отличившись 23-мя голами и 29-ю ассистами.