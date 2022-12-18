ПСЖ хочет, чтобы Месси остался хотя бы еще на сезон. Лео все решит в 2023 году

Французский "Пари Сен-Жермен" надеется удержать в своем составе Лионеля Месси хотя бы еще на один сезон. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Пока официальное предложение продления контракта сделано не было, однако все произойдет в ближайшие недели. На данный момент никаких договоренностей нет.

Месси примет решение уже в 2023 году. В борьбу за футболиста также мощно включился и "Интер" Майами.

Напомним, что действующий контракт Лео с ПСЖ действителен до конца этого сезона. С 1 января 2023 года Месси уже может подписывать новое предварительное соглашение с другим клубом.