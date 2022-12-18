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ПСЖ хочет, чтобы Месси остался хотя бы еще на сезон. Лео все решит в 2023 году

Франция
(1 голосов)

Пока решение не принято

ПСЖ хочет, чтобы Месси остался хотя бы еще на сезон. Лео все решит в 2023 году

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Французский "Пари Сен-Жермен" надеется удержать в своем составе Лионеля Месси хотя бы еще на один сезон. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Пока официальное предложение продления контракта сделано не было, однако все произойдет в ближайшие недели. На данный момент никаких договоренностей нет.

Месси примет решение уже в 2023 году. В борьбу за футболиста также мощно включился и "Интер" Майами.

Напомним, что действующий контракт Лео с ПСЖ действителен до конца этого сезона. С 1 января 2023 года Месси уже может подписывать новое предварительное соглашение с другим клубом.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
18.12.2022 в 09:46
Так футбольний вік короткотермінових! І з одного боку бажано його протягнути, а з іншого знайти себе у новому житті... Без шикарних контрактів за гру, яку демонструвати на високому рівні вже неспроможний Бо залишається лише майстерність та досвід, а швидкість та витривалість відходить разом з молодість...
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vato50
18.12.2022 в 09:35
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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