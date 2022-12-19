Бензема завершил карьеру в сборной Франции

Карим Бензема в своем инстаграм заявил о завершении карьеры в сборной Франции. Обладатель Золотого мяча не смог сыграть на чемпионате мира из-за повреждения.

"Я приложил все усилия и совершил ошибки, чтобы стать тем, кем являюсь на сегодняшний день. И я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша общая теперь заканчивается", – написал футболист.

Сообщалось о конфликте Карима с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. Национальная команда отправила нападающего тренироваться с "Реалом", хотя игрок не был исключен из заявки, а вместо него никто не был вызван.

Позже сообщалось, что Макрон пригласил Карима посетить финал, но футболист отказался.

Франция проиграла финал Аргентине в серии послематчевых пенальти (3:3, пен. 4:2).