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Бензема завершил карьеру в сборной Франции

Франция
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Немногословно попрощался Карим с Les Bleus

Бензема завершил карьеру в сборной Франции

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

Карим Бензема в своем инстаграм заявил о завершении карьеры в сборной Франции. Обладатель Золотого мяча не смог сыграть на чемпионате мира из-за повреждения.

"Я приложил все усилия и совершил ошибки, чтобы стать тем, кем являюсь на сегодняшний день. И я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша общая теперь заканчивается", – написал футболист.

Сообщалось о конфликте Карима с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. Национальная команда отправила нападающего тренироваться с "Реалом", хотя игрок не был исключен из заявки, а вместо него никто не был вызван.

Позже сообщалось, что Макрон пригласил Карима посетить финал, но футболист отказался.

Франция проиграла финал Аргентине в серии послематчевых пенальти (3:3, пен. 4:2).

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В статье: Франция Карим Бензема
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