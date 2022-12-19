Фонсека: Война продолжается. Мир недостаточно помогает Украине

Наставник "Лилля Паулу Фонсека, который ранее работал с " Шахтером" , в интервью La Voix du Nord высказал мнение, что Украина должна получать больше помощи из-за войны с Россией.

"Это очень сложно, как вы знаете. Моя жена и мой сын украинцы, и мы оставили все там. А для украинцев по-прежнему тяжело жить в повседневной жизни, когда Европа и остальной мир отключаются от реальности событий. Мы меньше говорим об этом, время идет, а война продолжается.

Люди там до сих пор очень страдают. Мы движемся к времени года, когда очень холодно. У них больше нет электричества и воды. Очень тяжело видеть все эти страдания. Мне еще труднее принять ситуацию. Мир недостаточно помогает Украине", — сказал Фонсека.