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Фонсека: Война продолжается. Мир недостаточно помогает Украине

Франция
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Время идет, а война продолжается

Фонсека: Война продолжается. Мир недостаточно помогает Украине

Новина українською

Наставник "Лилля Паулу Фонсека, который ранее работал с "Шахтером", в интервью La Voix du Nord высказал мнение, что Украина должна получать больше помощи из-за войны с Россией.

"Это очень сложно, как вы знаете. Моя жена и мой сын украинцы, и мы оставили все там. А для украинцев по-прежнему тяжело жить в повседневной жизни, когда Европа и остальной мир отключаются от реальности событий. Мы меньше говорим об этом, время идет, а война продолжается.

Люди там до сих пор очень страдают. Мы движемся к времени года, когда очень холодно. У них больше нет электричества и воды. Очень тяжело видеть все эти страдания. Мне еще труднее принять ситуацию. Мир недостаточно помогает Украине", — сказал Фонсека.

Напомним, что португалец тренировал "Шахтер с 2016 по 2019 год. Он по 3 раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, один раз – Суперкубок.

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В статье: Паулу Фонсека Лилль война с россией
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Источник:
Трибуна

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