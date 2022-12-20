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Источник обозначил условие, при котором Бензема может вернуться в сборную
Ушел, но может вернуться
Twitter Le Parisien
Нападающий "Реала" Карим Бензма, ранее объявивший о завершении карьеры в сборной Франции, может изменить свое решение. Об этом сообщает Foot Mercato.
Согласно данным источника, форвард может вернуться в национальную команду, если главный тренер сборной Дидье Дешам покинет свой пост, а на его смену придет Зинедин Зидан. Сообщалось, что такой вариант возможен, но решение еще не принято.
Бензема, пропустивший ЧМ-2022 из-за травмы, мог сыграть как минимум в плей-офф, но Дешам решил, что игрок покинет команду. При этом он не исключил его из заявки.
35-летний нападающий выступал за сборную с 2007 года. С 2015 по 2021 год его не вызвали в сборную из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.
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