  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Источник обозначил условие, при котором Бензема может вернуться в сборную
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник обозначил условие, при котором Бензема может вернуться в сборную

Франция
(1 голосов)

Ушел, но может вернуться

Источник обозначил условие, при котором Бензема может вернуться в сборную

Twitter Le Parisien

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензма, ранее объявивший о завершении карьеры в сборной Франции, может изменить свое решение. Об этом сообщает Foot Mercato.

Согласно данным источника, форвард может вернуться в национальную команду, если главный тренер сборной Дидье Дешам покинет свой пост, а на его смену придет Зинедин Зидан. Сообщалось, что такой вариант возможен, но решение еще не принято.

Бензема, пропустивший ЧМ-2022 из-за травмы, мог сыграть как минимум в плей-офф, но Дешам решил, что игрок покинет команду. При этом он не исключил его из заявки.

35-летний нападающий выступал за сборную с 2007 года. С 2015 по 2021 год его не вызвали в сборную из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.

Читайте такжеЗащитник сборной Франции: Мы разочарованы, но в то же время гордимся
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Карим Бензема Дидье Дешам Зинедин Зидан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Foot Mercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде