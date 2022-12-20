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В одной лиге с Месси. Летом Роналду мог оказаться во французском клуб

Франция
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И этот клуб играет в Лиге Чемпионов

В одной лиге с Месси. Летом Роналду мог оказаться во французском клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду летом мог оказаться во французской Лиге 1. По крайней мере об этом сообщает Базиль Боли, экс-игрок "Марселя", заявивший, что португалец вел переговоры с "провансальцами".

"Он вел переговоры "Марселем". Я думаю, он должен был перейти туда, он бы что-то привнес в чемпионат Франции.

Роналду - талантливый игрок, даже если староват. Во французском чемпионате, я думаю, он мог бы вызывать страх у многих команд соперника", - заявил Боли.

Напомним, что летом Роналду хотел покинуть "МЮ", дабы перейти в клуб, играющий в Лиге Чемпионов, однако покупателей не нашлось. КриРо провел еще полгода в АПЛ, однако после скандального интервью его контракт с "дьяволами" был разорван.

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Также напомним, что в Лиге с лета 2021-го играет Лео Месси. Аргентинец защищает цвета "ПСЖ".

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В статье: Криштиану Роналду Марсель
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Источник:
beIN Sports

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