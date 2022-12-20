Фонсека: В чемпионате Франции все условия, чтобы конкурировать с лучшими лигами

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека оценил уровень чемпионата Франции.

"Для меня это стало неожиданностью. Лига 1 – увлекательная лига, гораздо лучше, чем я думал. Матчи проходят зрелищно, команды забивают много голов. Если сравнивать с Италией, то здесь играют гораздо свободнее. Команды играют на победу. Во Франции много талантливых игроков, часто молодых.

Иногда у меня такое чувство, что французы недооценивают свой чемпионат. Здесь есть все условия, чтобы конкурировать с лучшими лигами, такими как АПЛ или Бундеслига. Кроме того, стадионы здесь заполнены, есть хорошие тренеры. Вы не знаете о качестве Лиги 1. Возможно, вы слишком требовательны", - сказал Фонсека в интервью La Voix du Nord.