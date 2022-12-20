  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Фонсека: В чемпионате Франции все условия, чтобы конкурировать с лучшими лигами
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека: В чемпионате Франции все условия, чтобы конкурировать с лучшими лигами

Франция
(1 голосов)

Португальский тренер высоко оценил уровень Лиги 1

Фонсека: В чемпионате Франции все условия, чтобы конкурировать с лучшими лигами

Фото: losc.fr

Новина українською

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека оценил уровень чемпионата Франции.

"Для меня это стало неожиданностью. Лига 1 – увлекательная лига, гораздо лучше, чем я думал. Матчи проходят зрелищно, команды забивают много голов. Если сравнивать с Италией, то здесь играют гораздо свободнее. Команды играют на победу. Во Франции много талантливых игроков, часто молодых.

Иногда у меня такое чувство, что французы недооценивают свой чемпионат. Здесь есть все условия, чтобы конкурировать с лучшими лигами, такими как АПЛ или Бундеслига. Кроме того, стадионы здесь заполнены, есть хорошие тренеры. Вы не знаете о качестве Лиги 1. Возможно, вы слишком требовательны", - сказал Фонсека в интервью La Voix du Nord.

Ранее экс-наставник "Шахтера" Фонсека выразил намерение потренировать национальную сборную Украины.

Читайте такжеФонсека: Война продолжается. Мир недостаточно помогает Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Паулу Фонсека Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Voix du Nord

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде