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Плохие новости для Зидана. Дешам хочет задержаться в сборной Франции до ЧМ-2026
Для него это может быть четвертый Мундиаль в качестве тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются разговоры касательно главного тренера сборной Франции. Вероятнее всего на посту тренера останется Дидье Дешам.
Как сообщает Marca, нынешний коуч "трехцветных" проведет встречу с местной федерацией в январе 2023-го. Дешам готов остаться, однако будет требовать контракт до Чемпионата мира-2026. Последнее предложение от французской федерации - контракт на два года до ближайшего Евро.
Решение Дешама отразиться на Зинедине Зидане. Именитый коуч уже полтора года находится без работы и если Франция сделает ставку на Дешама, то Зидан будет готов возглавить какой-то клуб.
Дидье Дешам работает с Францией с лета 2012-го. Под его крылом сборная выиграла Чемпионат мира-2018, а также доходила до финала ЧМ-2022 и Евро-2016.
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