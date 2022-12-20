  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Плохие новости для Зидана. Дешам хочет задержаться в сборной Франции до ЧМ-2026
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плохие новости для Зидана. Дешам хочет задержаться в сборной Франции до ЧМ-2026

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Для него это может быть четвертый Мундиаль в качестве тренера

Плохие новости для Зидана. Дешам хочет задержаться в сборной Франции до ЧМ-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются разговоры касательно главного тренера сборной Франции. Вероятнее всего на посту тренера останется Дидье Дешам.

Как сообщает Marca, нынешний коуч "трехцветных" проведет встречу с местной федерацией в январе 2023-го. Дешам готов остаться, однако будет требовать контракт до Чемпионата мира-2026. Последнее предложение от французской федерации - контракт на два года до ближайшего Евро.

Читайте такжеДешам: Даже если бы мы победили, я бы тоже не дал ответа насчет своего будущего в сборной

Решение Дешама отразиться на Зинедине Зидане. Именитый коуч уже полтора года находится без работы и если Франция сделает ставку на Дешама, то Зидан будет готов возглавить какой-то клуб.

Дидье Дешам работает с Францией с лета 2012-го. Под его крылом сборная выиграла Чемпионат мира-2018, а также доходила до финала ЧМ-2022 и Евро-2016.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Дидье Дешам Зинедин Зидан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде