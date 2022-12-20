Плохие новости для Зидана. Дешам хочет задержаться в сборной Франции до ЧМ-2026

Продолжаются разговоры касательно главного тренера сборной Франции. Вероятнее всего на посту тренера останется Дидье Дешам.

Как сообщает Marca, нынешний коуч "трехцветных" проведет встречу с местной федерацией в январе 2023-го. Дешам готов остаться, однако будет требовать контракт до Чемпионата мира-2026. Последнее предложение от французской федерации - контракт на два года до ближайшего Евро.

Решение Дешама отразиться на Зинедине Зидане. Именитый коуч уже полтора года находится без работы и если Франция сделает ставку на Дешама, то Зидан будет готов возглавить какой-то клуб.

Дидье Дешам работает с Францией с лета 2012-го. Под его крылом сборная выиграла Чемпионат мира-2018, а также доходила до финала ЧМ-2022 и Евро-2016.