Получил десять дней выходных. Стало известно, когда Месси может вернуться на поле после ЧМ

Лионеля Месси не стоит ждать на футбольном поле до середине января. Об этом сообщает журналист Адриан Гренье.

По его данным, аргентинский форвард получил от тренерского штаба "ПСЖ" десять дней выходных после Чемпионата мира. После этого он приступит к первым тренировкам.

???? Il est difficile d’imaginer Leo Messi rejouer avant mi-janvier. L’Argentin aura un programme à la carte. ????️‍♂️????????



En attendant, il va avoir une dizaine de jours de repos.



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 19, 2022

Вероятнее всего, Лео пропустит сразу несколько матчей парижан, игроки которых возвращаются в бой 28-го января. Их будет ждать матч 16-го тура Лиги 1 против "Страсбур".

В текущем сезоне Лео отыграл за "ПСЖ" и сборную Аргентины 27 игр, забив 19 голов и отдав 19 голевых передач.