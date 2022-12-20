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Получил десять дней выходных. Стало известно, когда Месси может вернуться на поле после ЧМ

Франция
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Заслужил после тяжелого и долгого турнира

Получил десять дней выходных. Стало известно, когда Месси может вернуться на поле после ЧМ

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Лионеля Месси не стоит ждать на футбольном поле до середине января. Об этом сообщает журналист Адриан Гренье.

По его данным, аргентинский форвард получил от тренерского штаба "ПСЖ" десять дней выходных после Чемпионата мира. После этого он приступит к первым тренировкам.

Вероятнее всего, Лео пропустит сразу несколько матчей парижан, игроки которых возвращаются в бой 28-го января. Их будет ждать матч 16-го тура Лиги 1 против "Страсбур".

В текущем сезоне Лео отыграл за "ПСЖ" и сборную Аргентины 27 игр, забив 19 голов и отдав 19 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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