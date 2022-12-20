Коман, Чуамени и Коло Муани подверглись расизму после финала ЧМ

"Бавария" выпустила заявление в поддержку вингера Кингсли Комана после волны расистского хейта. Он не реализовал удар в серии пенальти в финале чемпионата мира.

"Бавария" решительно осуждает расистские комментарии в адрес Кингсли Комана. Семья «Баварии» поддерживает тебя, Кинг. Расизму нет места ни в спорте, ни в нашем обществе", – говорится в заявлении мюнхенцев.

С расизмом столкнулся и хавбек "Реала" Орельен Чуамени, который также не рализовал свой удар – он пробил мимо ворот. После матча ему пришлось закрыть комментарии на своей странице в Инстаграм.

То же самое сделал и нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани. Он хоть и забил свой удар с точки, но не реализовал выход 1 в 1 при счете 3:3 в самом конце дополнительного времени.

Напомним, что Франция уступила в финале Аргентине (3:3, пен. 2:4).