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Коман, Чуамени и Коло Муани подверглись расизму после финала ЧМ
"Бавария" поддержала своего вингера
Фото: twitter.com/FCBayern
"Бавария" выпустила заявление в поддержку вингера Кингсли Комана после волны расистского хейта. Он не реализовал удар в серии пенальти в финале чемпионата мира.
"Бавария" решительно осуждает расистские комментарии в адрес Кингсли Комана. Семья «Баварии» поддерживает тебя, Кинг. Расизму нет места ни в спорте, ни в нашем обществе", – говорится в заявлении мюнхенцев.
С расизмом столкнулся и хавбек "Реала" Орельен Чуамени, который также не рализовал свой удар – он пробил мимо ворот. После матча ему пришлось закрыть комментарии на своей странице в Инстаграм.
То же самое сделал и нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани. Он хоть и забил свой удар с точки, но не реализовал выход 1 в 1 при счете 3:3 в самом конце дополнительного времени.
Напомним, что Франция уступила в финале Аргентине (3:3, пен. 2:4).
Der FC Bayern verurteilt die rassistischen Anfeindungen gegen Kingsley Coman aufs Schärfste!— FC Bayern München (@FCBayern) December 19, 2022
Die FC Bayern-Familie steht an deiner Seite, lieber King – Rassismus hat weder im Sport noch in unserer Gesellschaft Spielraum. pic.twitter.com/mg6r6B0UV0
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