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Коман, Чуамени и Коло Муани подверглись расизму после финала ЧМ

Франция
(1 голосов)

"Бавария" поддержала своего вингера

Коман, Чуамени и Коло Муани подверглись расизму после финала ЧМ

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Бавария" выпустила заявление в поддержку вингера Кингсли Комана после волны расистского хейта. Он не реализовал удар в серии пенальти в финале чемпионата мира.

"Бавария" решительно осуждает расистские комментарии в адрес Кингсли Комана. Семья «Баварии» поддерживает тебя, Кинг. Расизму нет места ни в спорте, ни в нашем обществе", – говорится в заявлении мюнхенцев.

С расизмом столкнулся и хавбек "Реала" Орельен Чуамени, который также не рализовал свой удар – он пробил мимо ворот. После матча ему пришлось закрыть комментарии на своей странице в Инстаграм.

То же самое сделал и нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани. Он хоть и забил свой удар с точки, но не реализовал выход 1 в 1 при счете 3:3 в самом конце дополнительного времени.

Напомним, что Франция уступила в финале Аргентине (3:3, пен. 2:4).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман Орельен Чуамени
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Источник:
eurosport.com

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Комментарии (1)
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hrenat (boston)
20.12.2022 в 17:29
Звісно расизму нема місця в цьому світі, Але не сказати що не поділу
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