Мбаппе вернулся в расположение ПСЖ после ЧМ-2022

Утром, 21 декабря, нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прибыл в расположение команды для возобновления тренировок. 24-летний француз взял только три выходных после поражения от Аргентины в финале чемпионата мира-2022 в Катаре (3:3, 2:4 по пенальти).

На мировом первенстве футболист забил 8 голов и обошел Лионеля Месси за звание лучшего бомбардира турнира.

Уже сегодня Килиан проведет первое полноценное занятие. Ожидалось, что Мбаппе будет отсутствовать как минимум десять дней. Однако его ранее возвращение означает, что он сможет принять участие в матче 16-го тура Лиги 1 против "Страсбурга". Встреча состоится 28 декабря и начнется в 22:00.