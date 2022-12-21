Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе вернулся в расположение ПСЖ после ЧМ-2022
Спустя три дня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Утром, 21 декабря, нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прибыл в расположение команды для возобновления тренировок. 24-летний француз взял только три выходных после поражения от Аргентины в финале чемпионата мира-2022 в Катаре (3:3, 2:4 по пенальти).
На мировом первенстве футболист забил 8 голов и обошел Лионеля Месси за звание лучшего бомбардира турнира.
Уже сегодня Килиан проведет первое полноценное занятие. Ожидалось, что Мбаппе будет отсутствовать как минимум десять дней. Однако его ранее возвращение означает, что он сможет принять участие в матче 16-го тура Лиги 1 против "Страсбурга". Встреча состоится 28 декабря и начнется в 22:00.
???? @KMbappe de retour à l'entraînement ce mercredi ! ???? pic.twitter.com/Q9sAl4zlQg— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2022
Bonjour @KMbappe ! ????☺️ pic.twitter.com/eQzV6F6Mz4— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2022
Популярное сейчас
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Ярмоленко - звездам РФ: Е****ы, может как-то прокомментируете это видео
- Мудрик и Арсенал, Роналду выбрал новый клуб, Аргентина сходит с ума. Главные новости за 20 декабря
- Владелец Кристалл Пэлас приобрел Лион
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО