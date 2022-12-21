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Месси согласился продлить контракт с ПСЖ

Франция
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Останется как минимум на год

Месси согласился продлить контракт с ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Лионель Месси дал устное согласие на продление контракта с "ПСЖ", сообщает Фабрицио Романо. Он хочет остаться ещё как минимум на один сезон.

Его текущий контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ещё ничего не решено и это только устные договоренности. Сторонам ещё предстоит обсудить зарплату и длительность соглашения.

Важно заметить, что Месси никогда не вел переговоров с "Интером" Майами или "Барселоной". Клубы обращались к нему, но предметное общение никогда не велось.

Руководство "ПСЖ" несколько месяцев уговаривало Лео продлить соглашение и теперь он согласился.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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