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Месси согласился продлить контракт с ПСЖ
Останется как минимум на год
Фото: twitter.com/PSG_inside
Лионель Месси дал устное согласие на продление контракта с "ПСЖ", сообщает Фабрицио Романо. Он хочет остаться ещё как минимум на один сезон.
Его текущий контракт рассчитан до лета 2023-го.
Ещё ничего не решено и это только устные договоренности. Сторонам ещё предстоит обсудить зарплату и длительность соглашения.
Важно заметить, что Месси никогда не вел переговоров с "Интером" Майами или "Барселоной". Клубы обращались к нему, но предметное общение никогда не велось.
Руководство "ПСЖ" несколько месяцев уговаривало Лео продлить соглашение и теперь он согласился.
Leo Messi never accepted Inter Miami proposal or negotiated with Barcelona. He was approached by both clubs but it was never advanced ???????????? #Messi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022
Paris Saint-Germain have been pushing for months will president, board, coach to extend his contract — he has now accepted. pic.twitter.com/g1Rh0i9jEW
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