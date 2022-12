Месси согласился продлить контракт с ПСЖ

Лионель Месси дал устное согласие на продление контракта с "ПСЖ", сообщает Фабрицио Романо. Он хочет остаться ещё как минимум на один сезон.

Его текущий контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ещё ничего не решено и это только устные договоренности. Сторонам ещё предстоит обсудить зарплату и длительность соглашения.

Важно заметить, что Месси никогда не вел переговоров с "Интером" Майами или "Барселоной". Клубы обращались к нему, но предметное общение никогда не велось.

Руководство "ПСЖ" несколько месяцев уговаривало Лео продлить соглашение и теперь он согласился.

Leo Messi never accepted Inter Miami proposal or negotiated with Barcelona. He was approached by both clubs but it was never advanced ???????????? #Messi



Paris Saint-Germain have been pushing for months will president, board, coach to extend his contract — he has now accepted. pic.twitter.com/g1Rh0i9jEW