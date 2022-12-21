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СМИ: Месси хочет представить Кубок мира на Парк де Пренс. В клубе опасаются реакции болельщиков
Мбаппе тоже будет не в восторге
instagram.com/leomessi
Лионель Месси попросил руководство "ПСЖ" разрешить ему представить Кубок мира на Парк де Пренс на следующем домашнем матче клуба. Об этом сообщает Goal.com.
Руководство вряд ли разрешит сделать это капитану сборной Аргентины. В клубе опасаются реакции французских болельщиков.
Также Килиан Мбаппе явно не рад будет наблюдать подобное. Он оформил хет-трик в финале как раз против Аргентины. В том же матче Месси сделал дубль.
Важно заметить, что скорее всего Месси продлит контракт с "ПСЖ". Руководство уговаривало его несколько месяцев и после победы на чемпионате мира он наконец дал согласие остаться в клубе как минимум ещё на сезон.
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