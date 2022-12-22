Ле Гре о продлении контракта с Дешамом: У него на руках все козыри, решение за ним

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре дал комментарий по поводу будущего главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Менеджер пользуется повным доверием у своих работодателей.

"У него на руках все козыри для продления контракта, потому что с того момента, как мы оказались в четверке лучших на чемпионате мира, решение остается за ним", – сказал он.

"Я думаю, мы договоримся", – ответил Ле Гре на предположение, что Дешам готов продлить контракт только в случае, если ему предложат соглашение сроком до ЧМ-2026, а не до Евро-2024.

Напомним, что Дешам возглавляет сборную с 2012-го. За это время Les Bleus сыграли в четвертьфинале ЧМ-2014, в финале Евро-2016, выиграли ЧМ-2018 и уступили в 1/8 Евро-2020. Дешам принес Франции чемпионство спустя 20 лет после триумфального ЧМ-98.