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Ле Гре о продлении контракта с Дешамом: У него на руках все козыри, решение за ним
Во Франции полностью доверяют Дешаму
Фото: twitter.com/equipedefrance
Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре дал комментарий по поводу будущего главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Менеджер пользуется повным доверием у своих работодателей.
"У него на руках все козыри для продления контракта, потому что с того момента, как мы оказались в четверке лучших на чемпионате мира, решение остается за ним", – сказал он.
"Я думаю, мы договоримся", – ответил Ле Гре на предположение, что Дешам готов продлить контракт только в случае, если ему предложат соглашение сроком до ЧМ-2026, а не до Евро-2024.
Напомним, что Дешам возглавляет сборную с 2012-го. За это время Les Bleus сыграли в четвертьфинале ЧМ-2014, в финале Евро-2016, выиграли ЧМ-2018 и уступили в 1/8 Евро-2020. Дешам принес Франции чемпионство спустя 20 лет после триумфального ЧМ-98.
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