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Мбаппе обошел Холанда и стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt после ЧМ

Франция
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Килиан провел невероятный чемпионат мира

Мбаппе обошел Холанда и стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt после ЧМ

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Transfermarkt обновил стоимость Килиана Мбаппе после успешного чемпионата мира. Теперь француз самый дорогой футболист по версии портала – 180 миллионов евро.

Ранее самым дорогим футболистом был 22-летний Эрлинг Холанд. Норвежец с ноября оценивается в 170 миллионов евро.

Килиан Мбаппе до Мундиаля оценивался в 160 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков по версии Transfermarkt:

  1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/ Франция) – 180 млн евро + 20 млн. евро после ЧМ;
  2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / Норвегия) – 170 млн. евро;
  3. Винисиус Жуниор ("Реал" / Бразилия) – 120 млн. евро;
  4. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд / Англия) – 110 млн. евро + 20 млн. евро после ЧМ;
  5. Фил Фоден ("Манчестер Сити" / Англия) – 110 млн. евро;
  6. Педри ("Барселона" / Испания) – 100 млн. евро;
  7. Джамал Мусиала ("Бавария" / Германия) – 100 млн. евро;
  8. Букайо Сака ("Арсенал" / Англия) – 100 млн. евро (цена до ЧМ-2022 – 90 млн евро);
  9. Федерико Вальверде ("Реал" / Уругвай) – 100 млн. евро;
  10. Гави ("Барселона" / Испания) – 90 млн. евро.
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В статье: Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022 Эрлинг Холанд
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