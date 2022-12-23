Мбаппе обошел Холанда и стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt после ЧМ

Transfermarkt обновил стоимость Килиана Мбаппе после успешного чемпионата мира. Теперь француз самый дорогой футболист по версии портала – 180 миллионов евро.

Ранее самым дорогим футболистом был 22-летний Эрлинг Холанд. Норвежец с ноября оценивается в 170 миллионов евро.

Килиан Мбаппе до Мундиаля оценивался в 160 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков по версии Transfermarkt: