Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
35-летний Блез Матюиди объявил о завершении карьеры
Чемпион мира уходит из футбола
Фото: twitter.com/MATUIDIBlaise
Блез Матюиди заявил о завершении карьеры в 35 лет. В твите с заявлением игрок прикрепил ссылку на прощальное интервью.
"Футбол, я тебя так любил. Футбол, ты дал мне так много, но пора остановиться. Я осуществил свои мечты детства, свои мечты мужчины. Сегодня я листаю эту страницу со сжатым горлом, но с гордостью. Спасибо❤️", – написал в твиттере Матюиди.
До поездки в Америку Блез завоевал всё что можно было завоевать на внутренних аренах Франции и Италии, выступая сначала за "ПСЖ", а потом за "Ювентус".
Главным достижением, наверняка, Матюиди считает победу на чемпионате мира в 2018-м. Он был ключевым игроком той команды.
В 2015-м Блез был признан игроком года во Франции.
Последние два с половиной года Блез выступал за "Интер" Майами Давида Бекхема.
Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page.— Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) December 23, 2022
MERCI ❤️
???????? https://t.co/j9S9b7QaiD pic.twitter.com/rkDwnxX9Tj
Популярное сейчас
- Инсайдер: Мудрик хочет в Арсенал - он дал "зеленый свет" на переход
- Уже определился. Источник назвал имена помощников Ротаня в Александрии
- Солидные премии. Сколько призовых получили сборные за участие в ЧМ-2022
- Малиновский может перейти в Марсель при одном условии
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО