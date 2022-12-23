35-летний Блез Матюиди объявил о завершении карьеры

Блез Матюиди заявил о завершении карьеры в 35 лет. В твите с заявлением игрок прикрепил ссылку на прощальное интервью.

"Футбол, я тебя так любил. Футбол, ты дал мне так много, но пора остановиться. Я осуществил свои мечты детства, свои мечты мужчины. Сегодня я листаю эту страницу со сжатым горлом, но с гордостью. Спасибо❤️", – написал в твиттере Матюиди.

До поездки в Америку Блез завоевал всё что можно было завоевать на внутренних аренах Франции и Италии, выступая сначала за "ПСЖ", а потом за "Ювентус".

Главным достижением, наверняка, Матюиди считает победу на чемпионате мира в 2018-м. Он был ключевым игроком той команды.

В 2015-м Блез был признан игроком года во Франции.

Последние два с половиной года Блез выступал за "Интер" Майами Давида Бекхема.