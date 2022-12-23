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Главред France Football, который занимался организацией Золотого мяча, будет работать в ПСЖ

Франция
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Пища для любителей сомнительных теорий

Главред France Football, который занимался организацией Золотого мяча, будет работать в ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" предложил работу главному редактору France Football Паскалю Ферре, сообщает Le Parisien. Со следующего месяца он будет работать руководителем отдела коммуникаций.

В журнале FF Ферре, помимо прочего, занимался организацией вручения Золотого мяча.

Ранее должность Ферре с 2015-го по 2021-й занимал Жером Тубуль, который до этого работал в L`Equipe.

Журналистов в "ПСЖ" приглашают регулярно. Этим летом связями с общественностью занимался Жюльен Мейнард, который ради этой должности покинул TF1.

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В статье: Золотой мяч Пари Сен-Жермен (Париж) france football
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Источник:
leparisien.fr

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