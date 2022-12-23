Главред France Football, который занимался организацией Золотого мяча, будет работать в ПСЖ

"ПСЖ" предложил работу главному редактору France Football Паскалю Ферре, сообщает Le Parisien. Со следующего месяца он будет работать руководителем отдела коммуникаций.

В журнале FF Ферре, помимо прочего, занимался организацией вручения Золотого мяча.

Ранее должность Ферре с 2015-го по 2021-й занимал Жером Тубуль, который до этого работал в L`Equipe.

Журналистов в "ПСЖ" приглашают регулярно. Этим летом связями с общественностью занимался Жюльен Мейнард, который ради этой должности покинул TF1.