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Главред France Football, который занимался организацией Золотого мяча, будет работать в ПСЖ
Пища для любителей сомнительных теорий
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"ПСЖ" предложил работу главному редактору France Football Паскалю Ферре, сообщает Le Parisien. Со следующего месяца он будет работать руководителем отдела коммуникаций.
В журнале FF Ферре, помимо прочего, занимался организацией вручения Золотого мяча.
Ранее должность Ферре с 2015-го по 2021-й занимал Жером Тубуль, который до этого работал в L`Equipe.
Журналистов в "ПСЖ" приглашают регулярно. Этим летом связями с общественностью занимался Жюльен Мейнард, который ради этой должности покинул TF1.
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