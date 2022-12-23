СМИ: Только ПСЖ предложил Месси контракт

Из всех заинтересованных только "ПСЖ" предложил контракт Лионелю Месси. "Барселона" и "Интер" Майами не вели предметных переговоров.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

У Месси есть договоренность с "ПСЖ" о продлении контракта. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2023-го и аргентинец согласился продлить его как минимум ещё на один сезон. Срок будущего контракта ещё предстоит обсудить.

В "Барселоне" обсуждали возможность возвращения Лионеля Месси, но без конкретики. "Сине-гранатовые" даже не общались с футболистом.

Сообщается, что клубы спугнул серьезный настрой "ПСЖ". Команды посчитали, что не смогут соперничать с "Парижем" в борьбе за чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что Лапорта собирается в ближайшие дни связаться с Месси и обсудить возможность возвращения.

В этом сезоне за "ПСЖ" Месси провел 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 голевых передач. На чемпионате мира капитан сборной Аргентины забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.