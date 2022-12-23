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ПСЖ заинтересовался бразильским экс-хавбеком Шахтера

Франция
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Фред может перебраться в Париж

ПСЖ заинтересовался бразильским экс-хавбеком Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" заинтересован в услугах бразильского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда, сообщает The Sun.

Контракт игрока с "красными дьяволами" должен был истечь будущим летом, однако клуб продлил соглашение на год. Это не останавливает руководство парижан, которое давно хочет усилить центральную линию футболистом сборной Бразилии.

По информации источника, манкунианцы рассчитывают выручить за трансфер игрока около € 34 млн, что не станет препятствием для французского гранда.

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Сообщается, что после перехода в "Юнайтед" другого бразильца – Каземиро – Фред рассчитывал закрепиться в основном составе, играя в паре с партнёром по сборной, но главный тренер клуба Эрик тен Хаг предпочитает Фреду Кристиана Эриксена.

В этом сезоне АПЛ полузащитник всего четыре раза выходил из старта в 13 матчах. В общей сложности во всех турнирах он провел 17 поединков, записав в свой актив один гол.

Напомним, что в 2018-м году "Манчестер Юнайтед" заплатил "Шахтеру" за Фреда 59 миллионов евро. В настоящее время ориентировочная трансферная стоимость 29-летнего игрока составляет 20 млн евро.

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В статье: Фред Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
The Sun

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