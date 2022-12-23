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Министр спорта Франции: Поведение аргентинцев после финала было жалким. Ле Гре подал жалобу

Франция
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Французов задело

Министр спорта Франции: Поведение аргентинцев после финала было жалким. Ле Гре подал жалобу

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на провокационное поведение некоторых игроков сборной Аргентины после финала чемпионата мира в Катаре, а глава федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре обратился к колеге из Аргентины.

"Мы должны потребовать объяснений от аргентинской федерации. И на самом деле Ноэль Ле Гре занимается этим – он обратился к своему аргентинскому коллеге.

Я нахожу это жалким. Поведение аргентинской команды после победы было недостойным такого матча. Я сразу же отреагировала, как только в песнях аргентинских болельщиков появились выпады расистского характера в адрес некоторых наших игроков, таких как Коман.

Также были неуместные насмешки над Чуамени (со стороны Эмилиано Мартинеса), которые просто вульгарны и неуместны. Они неэлегантные победители. Были неуместные насмешки и неприемлемый расизм.

Я рада, что Ле Гре подал жалобу. Эмилиано Мартинес ничем не выделился, он довольно жалок", – сказала Амели.

Ле Гре прокомментировал хейт и расизм в сторону игроков сборной франции, которым не удалось реализовать пенальти:

"Мы запустили различные процедуры. Это шокирует. Это ребята, которые сделали все возможное, чтобы сборная Франции добилась успеха. Важно, чтобы мы их поддерживали.

Также глава FFF высказался о поведении игроков Аргентины:

"Я написал своему коллеге из Аргентинской федерации футбола. Я нахожу эти случаи ненормальными. В контексте спортивного соревнования это сложно понять. Это зашло слишком далеко. Поведение Мбаппе было образцовым", – пояснил глава французской футбольной федерации.

Напомним, что Мартинес танцевал после нереализованных ударов французов, а в раздевалке пел песни "в честь смерти Мбаппе". Уже в Буэнос-Айрес Эмилиано танцевал с куклой Килиана.

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В статье: Аргентина Франция Ноэль Ле Гре Чемпионат мира 2022
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
23.12.2022 в 22:25
Мартінес це повний неадекват і це видно неозброєним оком. Можливо він сидить на якихось препаратах, або просто відморожений якийсь, бо інакше це важко пояснити
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