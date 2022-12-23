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Бензема отписался от игроков сборной Франции в Инстаграм

Франция
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В раздевалке явно были проблемы

Бензема отписался от игроков сборной Франции в Инстаграм

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

Карим Бензема отписался в Инстаграм от ряда игроков сборной Франции, сообщает AS. Из бывших партнеров по Les Bleus, которые ездили в Катар, обладатель Золотого мяча продолжил следить за Камавингой, Тюрамом, Чуамени, Мбаппе и Вараном.

Если Камавинга и Чуамени – партнеры Карима по команде, а Варан – бывший партнер, то с Мбаппе и Тюрамом у Бензема явно выстроились хорошие отношения без привязки к выступлениям за клуб.

Бензема получил травму через два дня после прибытия в Катар. Согласно сообщениям СМИ, он хотел продолжить лечение в стане сборной и восстановиться к более поздним стадиям турнира, но Дешам якобы отправил футболиста лечиться в клуб.

L`Equipe сообщала, что в раздевалке сборной улучшилась атмосфера после отъезда Карима из сборной.

Напомним, что после финала чемпионата мира Карим заявил о завершении карьеры в сборной Франции. Он долго не мог выступать за национальную команду из-за разбирательств в связи с делом о шантаже Матье Вальбуена.

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В статье: Франция Карим Бензема
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Источник:
getfootballnewsspain.com

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