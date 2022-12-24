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Месси готов подписать новый контракт с ПСЖ, - источник
Обладатель золотой медали ЧМ останется в Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский форвард Лионель Месси решил остаться в "ПСЖ" и подписать новый контракт. Об этом сообщил авторитетный журналист Гильем Балаге.
Форвард сборной Аргентины принял такое решение после четырех месяцев переговоров его отца и агента Хорхе с директором "ПСЖ" Луишем Кампушем и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.
Сейчас у Месси контракт по схеме "2+1". Парижский клуб предлагает аргентинцу новое соглашение по схеме "1+1", которое вступит в силу по окончании сезона. Известно, что новая зарплата Лионеля будет превышать предыдущую.
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