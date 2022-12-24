Месси готов подписать новый контракт с ПСЖ, - источник

Аргентинский форвард Лионель Месси решил остаться в "ПСЖ" и подписать новый контракт. Об этом сообщил авторитетный журналист Гильем Балаге.

Форвард сборной Аргентины принял такое решение после четырех месяцев переговоров его отца и агента Хорхе с директором "ПСЖ" Луишем Кампушем и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

Сейчас у Месси контракт по схеме "2+1". Парижский клуб предлагает аргентинцу новое соглашение по схеме "1+1", которое вступит в силу по окончании сезона. Известно, что новая зарплата Лионеля будет превышать предыдущую.