Экс-игрок Шахтера попал в список лучших летних трансферов Лиги 1

Издание Foot Mercato представило символическую сборную лучших летних трансферов Лиги 1. В их числе оказался и защитник французского "Лилля" Исмаили.

"Возвращенный Паулу Фонсекой из "Шахтера" бразилец быстро адаптировался к Лиге 1. Автор 2 голов и 2 ассистов, 32-летний игрок привносит дополнительный технический штрих в игру команды и значительное влияние в начале сезона", – говорится в комментарии издания о бразильце.

Напомним, этим летом Исмаили покинул состав "Шахтера" на правах свободного агента и перешел в "Лилль", который тренирует экс-тренер "горняков" Паулу Фонсека. За донецкий клуб защитник играл на протяжении девяти с половиной лет.

Символическая сборная лучших летних трансферов Лиги 1: