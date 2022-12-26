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Экс-игрок Шахтера попал в список лучших летних трансферов Лиги 1
Бразилец быстро адаптировался во Франции
Фото: twitter.com/losclive
Издание Foot Mercato представило символическую сборную лучших летних трансферов Лиги 1. В их числе оказался и защитник французского "Лилля" Исмаили.
"Возвращенный Паулу Фонсекой из "Шахтера" бразилец быстро адаптировался к Лиге 1. Автор 2 голов и 2 ассистов, 32-летний игрок привносит дополнительный технический штрих в игру команды и значительное влияние в начале сезона", – говорится в комментарии издания о бразильце.
Напомним, этим летом Исмаили покинул состав "Шахтера" на правах свободного агента и перешел в "Лилль", который тренирует экс-тренер "горняков" Паулу Фонсека. За донецкий клуб защитник играл на протяжении девяти с половиной лет.
Символическая сборная лучших летних трансферов Лиги 1:
- Вратарь: Брис Самба ("Ланс")
- Защитники: Бафоде Диаките ("Лилль"), Шансель Мбемба ("Олимпик"), Монтассар Талби ("Лорьен"), Исмаили ("Лилль")
- Полузащитники: Витинья ("ПСЖ"), Салис Абдул Самед ("Ланс"), Реми Кабелла ("Лилль")
- Нападающие: Лои Опенда ("Ланс"), Фоларин Балоган ("Реймс"), Александр Ляказетт ("Лион").
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