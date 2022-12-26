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Источник: Мбаппе выставил три условия, при которых готов остаться в ПСЖ
Выполнит ли их клуб?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил руководству парижан, что готов остаться в клубе при выполнении трех условий. Об этом пишет OK Diario.
По сведениям источника, 23-летний форвард может покинуть французскую команду следующим летом или в 2024 году на правах свободного агента. Чтобы этого не произошло, Килиан выдвинул своему клубу три условия.
Среди них - продажа бразильского нападающего Неймара. Отмечается, что "ПСЖ" пытался продать бразильца еще прошлым летом, однако не нашлось ни одного потенциального покупателя. Помимо этого Мбаппе требует пригласить в команду форварда "Тоттенхэма" Гарри Кейна, а также назначить главным тренером Зинедина Зидана с сезона 2023/24.
Напомним, этим летом француз мог перейти в мадридский "Реал". Однако трансфер сорвался, поскольку он подписал новый контракт с "ПСЖ".
Договор Гарри Кейна с лондонским клубом истекает летом 2024 года. Зидан находится без работы после того, как покинул "Реал" в 2021 году.
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