Источник: Мбаппе выставил три условия, при которых готов остаться в ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил руководству парижан, что готов остаться в клубе при выполнении трех условий. Об этом пишет OK Diario.

По сведениям источника, 23-летний форвард может покинуть французскую команду следующим летом или в 2024 году на правах свободного агента. Чтобы этого не произошло, Килиан выдвинул своему клубу три условия.

Среди них - продажа бразильского нападающего Неймара. Отмечается, что "ПСЖ" пытался продать бразильца еще прошлым летом, однако не нашлось ни одного потенциального покупателя. Помимо этого Мбаппе требует пригласить в команду форварда "Тоттенхэма" Гарри Кейна, а также назначить главным тренером Зинедина Зидана с сезона 2023/24.

Напомним, этим летом француз мог перейти в мадридский "Реал". Однако трансфер сорвался, поскольку он подписал новый контракт с "ПСЖ".

Договор Гарри Кейна с лондонским клубом истекает летом 2024 года. Зидан находится без работы после того, как покинул "Реал" в 2021 году.