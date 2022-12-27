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Генеральный директор ПСЖ покинул клуб
Он находился в клубе 12 сезонов
Фото: beinsports.com
Генеральный директор "Пари Сен-Жермен" Жан-Клод Блан покинул французский клуб, сообщает официальный сайт команды.
Блан находился в парижском клубе в последние 12 сезонов. Вместе с президентом Нассером Аль-Хелайфи они единственные, кто проработал в клубе на протяжении всей эпохи катарских владельцев.
"Последние 12 сезонов были огромным профессиональным приключением, и я горжусь тем, что помог "ПСЖ" стать международным спортивным центром, которым он является сегодня.
Я хотел бы лично поблагодарить Нассера Аль-Хелаифи за его отличное руководство, доверие и дружбу. Желаю всей семье "ПСЖ" дальнейших успехов на следующем этапе", - сказал Блан.
Есть версия, что Жан-Клод Блан ушел из "ПСЖ" ради работы над новым проектом. Сообщается, что вскоре он может получить должность в клубе "Ницца".
"ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции, опережая "Ланс" на 5 очков. 28 декабря парижане примут "Страсбур".
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