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Генеральный директор ПСЖ покинул клуб

Франция
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Он находился в клубе 12 сезонов

Генеральный директор ПСЖ покинул клуб

Фото: beinsports.com

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Генеральный директор "Пари Сен-Жермен" Жан-Клод Блан покинул французский клуб, сообщает официальный сайт команды.

Блан находился в парижском клубе в последние 12 сезонов. Вместе с президентом Нассером Аль-Хелайфи они единственные, кто проработал в клубе на протяжении всей эпохи катарских владельцев.

"Последние 12 сезонов были огромным профессиональным приключением, и я горжусь тем, что помог "ПСЖ" стать международным спортивным центром, которым он является сегодня.

Я хотел бы лично поблагодарить Нассера Аль-Хелаифи за его отличное руководство, доверие и дружбу. Желаю всей семье "ПСЖ" дальнейших успехов на следующем этапе", - сказал Блан.

Есть версия, что Жан-Клод Блан ушел из "ПСЖ" ради работы над новым проектом. Сообщается, что вскоре он может получить должность в клубе "Ницца".

"ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции, опережая "Ланс" на 5 очков. 28 декабря парижане примут "Страсбур".

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
psg.fr

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