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СМИ: Месси пропустит три ближайших матча ПСЖ

Франция
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Известна и приблизительная дата возвращения на поле

СМИ: Месси пропустит три ближайших матча ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
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После эмоционального Чемпионата мира, на котором победу одержала сборная Аргентины, Лионель Месси получил заслуженный отдых, дабы восстановить силы.

Если верить изданию TyCSports, аргентинец пока еще не приступил к тренировкам. Во "ПСЖ" ожидают, что индивидуальные занятья Лео начнет уже после Нового года - третьего января.

Читайте такжеПоследняя цель. Месси не выиграл лишь один турнир, в которых принимал участие

Также СМИ назвали дату возращение Месси на поле - 11-е января (игра против "Анжера"). Таким образом Месси пропустит два матча парижан в чемпионате и один в кубке.

Напомним, ранее была информация, что Лео готов подписать новый контракт с "ПСЖ".

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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