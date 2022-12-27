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СМИ: Месси пропустит три ближайших матча ПСЖ
Известна и приблизительная дата возвращения на поле
Фото: twitter.com/PSG_inside
После эмоционального Чемпионата мира, на котором победу одержала сборная Аргентины, Лионель Месси получил заслуженный отдых, дабы восстановить силы.
Если верить изданию TyCSports, аргентинец пока еще не приступил к тренировкам. Во "ПСЖ" ожидают, что индивидуальные занятья Лео начнет уже после Нового года - третьего января.
Также СМИ назвали дату возращение Месси на поле - 11-е января (игра против "Анжера"). Таким образом Месси пропустит два матча парижан в чемпионате и один в кубке.
Напомним, ранее была информация, что Лео готов подписать
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