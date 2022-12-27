СМИ: Месси пропустит три ближайших матча ПСЖ

После эмоционального Чемпионата мира, на котором победу одержала сборная Аргентины, Лионель Месси получил заслуженный отдых, дабы восстановить силы.

Если верить изданию TyCSports, аргентинец пока еще не приступил к тренировкам. Во "ПСЖ" ожидают, что индивидуальные занятья Лео начнет уже после Нового года - третьего января.

Также СМИ назвали дату возращение Месси на поле - 11-е января (игра против "Анжера"). Таким образом Месси пропустит два матча парижан в чемпионате и один в кубке.