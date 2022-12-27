  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Спортивный врач: Бензема мог сыграть на чемпионате мира. 15-го декабря он уже играл товарищеский матч с Леганесом за Реал
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный врач: Бензема мог сыграть на чемпионате мира. 15-го декабря он уже играл товарищеский матч с Леганесом за Реал

Франция
(1 голосов)

Решение не вызывать Карима не было исключительно спортивным?

Спортивный врач: Бензема мог сыграть на чемпионате мира. 15-го декабря он уже играл товарищеский матч с Леганесом за Реал

Twitter Le Parisien

Новина українською

Спортивный врач Педро Луис Риполь в колонке для Marca проанализировал восстановление игрока "Реала" Крима Бензема, которого отправили домой из стана сборной Франции сразу после старта Мундиаля. Нападающий получил травму не настолько серьезную, чтобы прощаться с ЧМ.

"19 ноября Карим получил повреждение в четырехглавой мышце левого бедра, при том что его рабочая нога – правая. Это правда, что заключение можно дать на основе обследования и МРТ. Но исходя из того, что можно увидеть на изображениях, у него был разрыв соединительнотканной оболочки, окружающей мышцу, и отек мышцы рядом с ней. Другими словами, мышечные волокна не были повреждены. Сроки восстановления – примерно 21 день.

Так и получилось – 10 декабря он уже тренировался с "Реалом", а 14-го Франция играла в полуфинале. Днем позже Карим сыграл товарищеский матч против "Леганеса", в то время как Франция уже готовилась к финалу, но без него. Вывод: Бензема действительно мог бы сыграть на чемпионате мира", – написал спортивный врач.

Напомним, что Карима отправили восстанавливаться в клуб сразу после поврежденичя 19-го ноября. Сам футболист был готов уступить место другому футболисту, но Дешам решил ни вызывать новых игроков, ни оставлять Бензема в расположении сборной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Карим Бензема
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде