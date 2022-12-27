Спортивный врач: Бензема мог сыграть на чемпионате мира. 15-го декабря он уже играл товарищеский матч с Леганесом за Реал

Спортивный врач Педро Луис Риполь в колонке для Marca проанализировал восстановление игрока "Реала" Крима Бензема, которого отправили домой из стана сборной Франции сразу после старта Мундиаля. Нападающий получил травму не настолько серьезную, чтобы прощаться с ЧМ.

"19 ноября Карим получил повреждение в четырехглавой мышце левого бедра, при том что его рабочая нога – правая. Это правда, что заключение можно дать на основе обследования и МРТ. Но исходя из того, что можно увидеть на изображениях, у него был разрыв соединительнотканной оболочки, окружающей мышцу, и отек мышцы рядом с ней. Другими словами, мышечные волокна не были повреждены. Сроки восстановления – примерно 21 день.

Так и получилось – 10 декабря он уже тренировался с "Реалом", а 14-го Франция играла в полуфинале. Днем позже Карим сыграл товарищеский матч против "Леганеса", в то время как Франция уже готовилась к финалу, но без него. Вывод: Бензема действительно мог бы сыграть на чемпионате мира", – написал спортивный врач.