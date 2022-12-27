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Спортивный врач: Бензема мог сыграть на чемпионате мира. 15-го декабря он уже играл товарищеский матч с Леганесом за Реал
Решение не вызывать Карима не было исключительно спортивным?
Twitter Le Parisien
Спортивный врач Педро Луис Риполь в колонке для Marca проанализировал восстановление игрока "Реала" Крима Бензема, которого отправили домой из стана сборной Франции сразу после старта Мундиаля. Нападающий получил травму не настолько серьезную, чтобы прощаться с ЧМ.
"19 ноября Карим получил повреждение в четырехглавой мышце левого бедра, при том что его рабочая нога – правая. Это правда, что заключение можно дать на основе обследования и МРТ. Но исходя из того, что можно увидеть на изображениях, у него был разрыв соединительнотканной оболочки, окружающей мышцу, и отек мышцы рядом с ней. Другими словами, мышечные волокна не были повреждены. Сроки восстановления – примерно 21 день.
Так и получилось – 10 декабря он уже тренировался с "Реалом", а 14-го Франция играла в полуфинале. Днем позже Карим сыграл товарищеский матч против "Леганеса", в то время как Франция уже готовилась к финалу, но без него. Вывод: Бензема действительно мог бы сыграть на чемпионате мира", – написал спортивный врач.
Напомним, что Карима отправили восстанавливаться в клуб сразу после поврежденичя 19-го ноября. Сам футболист был готов уступить место другому футболисту, но Дешам решил ни вызывать новых игроков, ни оставлять Бензема в расположении сборной.
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