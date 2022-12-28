Лига 1. Новый супергерой Монако и всё такой же мёртвый Анже

Рестарт Лиги 1 зажёг новую звезду. Его имя – Элисс Бен Сегир. 17-летний нападающий дебютировал во взрослом футболе в сегодняшнем матче с "Осером". В перерыве Бен Сегир заменил капитана "монегасков" Виссама Бен Йеддера. Решение может выдаться безумным лишь тем, кто не в курсе, как княжеский клуб проводил перерыв на Чемпионат мира – там молодой талант отрывался на славу.

Но одно дело подарить шанс в маловажном матче. А другое дело, когда счёт ничейный, команда провально играет против новичка чемпионата, и не может дойти до ворот Костиля. С построением игры Бен Сегир не помог, зато реализовал всё, что мог. Из 6 ударов "Монако" за матч 3 пришлись в створ, и все 3 залетели. Включая два от Бен Сегира. Сначала он наказал "Осер" за обрезку у своих ворот, а на 85-й минуте в стиле Арьена Роббена зарядил в дальний верхний угол за пределов штрафной. 2:3. "Монако" крайне неубедителен, но у них появился новый тащер.

Ранее "Аяччо" минимально обыграл "Анже" благодаря единственному голу Белаили с пенальти. Для le SCO это восьмое поражение в Лиге 1 кряду. Само собой, такой перфоманс обеспечил им место на самом дне таблицы. В ещё одной встрече "Труа" и "Нант" не забивали. "Канарейки" отчаянно давили, нанеся 19 ударов за игру. Но промахи Людовика Бласа и Николя Паллуа не позволили коллективу Антуана Комбуаре взять 3 очка.

Лига 1, 16-й тур

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Монако 2:3

Голы: Ньянг 30 (пен), Фофана 68 (аг) – Бен Йеддер 45+3 (пен), Бен-Сегир 58, 85

Осер: Костиль – Зедадка, Жубал, Жанвье, Менса – Синайоко (Равелосон, 87), Сахи (Камара, 87), Туре, Перрен (Нуну, 60) – Отре – Ньянг (Эн, 80)

Монако: Нюбель – Агилар (Дисаси, 71), Марипан, Сарр, Якобс – Желсон (Вандерсон, 77), Матазо (Фофана, 46), Камара, Минамино (Головин, 46) – Эмболо, Бен Йеддер (Бен Сегир, 46)

Аяччо, Франсуа Коти

Аяччо – Анже 1:0

Гол: Белаили 40 (пен)

Труа, Стад де л’Об

Труа – Нант 0:0