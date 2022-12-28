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Осер – Монако. 2:3. 17-летний нападающий дебютировал и сделал спасительный дубль для монегасок – Видео обзор
Новый Мбаппе?
Фото: twitter.com/AS_Monaco
"Монако" обыграл "Осер" (3:2) в 16-м туре Лиги 1. Героем матча стал 17-летний нападающий, который оформмил победный дубль после выхода на замену.
Зовут героя Элис Бен Сегир, он впервые вышел в официальной встрече за первый состав "Монако". Француз вышел на второй тайм, заменив Виссана Бен Йеддера. Нападающий является воспитанником "Монако" и до этого момента выступал за команду U19.
"Монако" занимает 5-е место в Лиге 1, набрав 30 очков после 16 матчей. Следующий матч "монегаскам" предстоит сыграть 1-го января против "Бреста" в чемпионате Франции. Встреча начнется в 16:00.
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