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Осер – Монако. 2:3. 17-летний нападающий дебютировал и сделал спасительный дубль для монегасок – Видео обзор

Франция
(1 голосов)

Новый Мбаппе?

Осер – Монако. 2:3. 17-летний нападающий дебютировал и сделал спасительный дубль для монегасок – Видео обзор

Фото: twitter.com/AS_Monaco

Новина українською

"Монако" обыграл "Осер" (3:2) в 16-м туре Лиги 1. Героем матча стал 17-летний нападающий, который оформмил победный дубль после выхода на замену.

Зовут героя Элис Бен Сегир, он впервые вышел в официальной встрече за первый состав "Монако". Француз вышел на второй тайм, заменив Виссана Бен Йеддера. Нападающий является воспитанником "Монако" и до этого момента выступал за команду U19.

"Монако" занимает 5-е место в Лиге 1, набрав 30 очков после 16 матчей. Следующий матч "монегаскам" предстоит сыграть 1-го января против "Бреста" в чемпионате Франции. Встреча начнется в 16:00.

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В статье: Осер (Осер) Монако
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