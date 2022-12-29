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Мбаппе: Я поздравил Месси после финала ЧМ. Для него победа была смыслом всей жизни, как и для меня

Франция
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Эмоции не должны мешать человеческим отношениям

Мбаппе: Я поздравил Месси после финала ЧМ. Для него победа была смыслом всей жизни, как и для меня

фото - Getty Images

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, что он говорил Лионелю Месси после финала чемпионата мира в Катаре. Француз тогда поздравил своего одноклубника.

"Я говорил с Месси после игры, поздравил его. Для него это было целью всей жизни, как и для меня. Но я потерпел неудачу.

Всегда нужно оставаться хорошим футболистом", – сказал Килиан.

Аргентина обыграла Францию (3:3, пен. 4:3) в финале Мундиаля. Килиан оформил хет-трик в той встрече, а Месси забил дважды. Оба футболиста реализовали свои 11-метровые удары.

Килиан уже вернулся к играм за "ПСЖ", сыграв против "Страсбурга" 28-го декабря, а Месси вернется к тренировкам на следующей неделе.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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