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Мбаппе: Я поздравил Месси после финала ЧМ. Для него победа была смыслом всей жизни, как и для меня
Эмоции не должны мешать человеческим отношениям
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Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, что он говорил Лионелю Месси после финала чемпионата мира в Катаре. Француз тогда поздравил своего одноклубника.
"Я говорил с Месси после игры, поздравил его. Для него это было целью всей жизни, как и для меня. Но я потерпел неудачу.
Всегда нужно оставаться хорошим футболистом", – сказал Килиан.
Аргентина обыграла Францию (3:3, пен. 4:3) в финале Мундиаля. Килиан оформил хет-трик в той встрече, а Месси забил дважды. Оба футболиста реализовали свои 11-метровые удары.
Килиан уже вернулся к играм за "ПСЖ", сыграв против "Страсбурга" 28-го декабря, а Месси вернется к тренировкам на следующей неделе.
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