Истинный наследник Роналдо. Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Левый инсайд

UA-Футбол продолжает знакомить читателей со сборной лучших игроков уходящего года по версии редакции сайта. На левом краю нашей атаки расположился не кто иной, как автор хет-трика в финале Чемпионата мира. В нашей команде Килиану Мбаппе созданы не менее комфортные условия, чем Дидье Дешамом в расположении национальной сборной: взаимопонимание с партнёром по флангу Тео Эрнандесом уже налажено, оголенный фланг готов подчищать трудолюбивый Феде Вальверде . Для полного счастью Черепашке не хватает лишь излюбленного Оливье Жиру – так что в роли столба в нашем коллективе эпизодически будет подыгрывать убийственный Эрлинг Холанд .

Поражение Кариму Бензема в личной перестрелке в 1/8 прошлой Лиги Чемпионов, фиаско в финале мундиаля в прямой битве против Лионеля Месси, затмившего тем самым Килиана даже в пределах французской столицы. Такие вещи слишком сильно отпечатываются в коллективной памяти, чтобы всерьёз начинать дискуссию о Мбаппе как о лучшем футболисте мира. Чтобы побеждать в медийных войнах нужно для начала взять пару генеральных сражений. Регулярными избиениями соперников в Лиге 1 никого не впечатлить.

Хотя немало успехов остались незамеченными. Кубок мира в руках Лионеля Месси не перечёркивает того, что аргентинец провёл смазанный дебютный сезон в Париже, забив всего 6 мячей в чемпионате. Килиан же закончил ту кампанию Лиги 1 в статусе лучшего бомбардира (28 голов) и лучшего ассистента (17 результативных передач). По последнему показателю обогнав Лео на 3 пункта. Карим Бензема наконец обласкан запоздалым признанием, но только не со стороны Дидье Дешама. У Карима тяжелая история взаимоотношений со сборной, но факт остаётся фактом – комфорт Килиана Мбаппе для наставника оказались важнее, чем наличие обладателя "Золотого мяча" в составе. Весьма показательно.

Уделывает Мбаппе и главного футбольного читера современности Эрлинга Холанда. Причём делает это на его территории – в мире аномальных цифр и рекордов результативности. 24 мяча до Рождества в составе "Манчестер Сити" шокировали даже самых искушенных. Но по голевой вовлечённости за уходящий год Мбаппе превосходит Викинга. За последние 365 дней у Килиана 0.94 гола без учёта пенальти + 0.37 ассистов в среднем за 90 минут, у Эрлинга – 1.02 + 0.24. В сумме имеем 1.31 против 1.26 в пользу Черепашки. При этом Мбаппе приносит массу побочной пользы своей команде, помимо результативных действий. Тут и масса обводок, отданных и принятых продвигающих передач. И даже в обороне Килиан оказался чуточку полезнее.

Противостояние Мбаппе vs Холанд вряд ли дорастёт до уровня Месси vs Роналду. На руку последним играла доминация испанских грандов в Европе в прошлом десятилетии и непримиримое соперничество "Барселоны" и "Реала". Наши же герои пока напрямую толком не пересекались – для этого Килиану для начала нужно переехать в АПЛ. Сравнение двух этих пар не до конца корректно, но всё равно даёт понять, кто же из молодых суперзвёзд лучший. Холанд, как и Роналду, обладает уникальный голевым чутьём и может забивать из любых позиций. Футбол игра низкой результативности, потому умение отправить мяч в сетку – абсолютно ключевой навык. И вполне вероятно, Холанд в этом компоненте может стать лучшим в истории.

Но такие как Месси и Мбаппе появляются в игре раз в поколение. Стили двух финалистов Чемпионата мира абсолютно несопоставимы. Но на фоне Криштиану и Эрлинга они отличаются гораздо более широким диапазоном качеств. Мбаппе на поле бывает эгоистичен, и француз вряд ли когда-либо станет созидателем уровня Неймара и уж тем более Месси. Но плеймейкерские данные у него безусловно присутствуют, в отличии от одномерного Холанда. В командной игре Килиан не теряется, и может играть в самых разных амплуа и тактических построениях. Мбаппе опасен тем, что может нести угрозу практически любым способом. И защитнику остаётся только гадать какой вариант изберёт Черепашка.

Если уж проводить какие-либо исторические параллели, то прототипом Мбаппе может служить Роналдо. Не португальский мегаломаньяк, построивший грандиозную карьеру на почве нарциссического расстройства, а подлинный – который Роналдо Назарио. Феномен к 20-ти годам тоже был чемпионом мира, выиграв в придачу ещё и "Золотой мяч" после 47 голов в единственном сезоне в составе "Барселоны". Но если 19-летний Мбаппе свою золотую медаль ЧМ-2018 заработал по праву, забив 4 гола на турнире, то 17-летний Роналдо просидел весь триумфальный мундиаль-94 на лавке для запасных. Следующий ЧМ для обоих тоже закончился одинаково двояко – поражением в финале на фоне уникального индивидуального перфоманса. Роналдо к серебряной медали добавил премию лучшего игрока турнира, а Мбаппе – Золотую бутсу благодаря 8 забитым мячам. К 24 годам Килиан со своими 12 голами на ЧМ вплотную приблизился как к Феномену (15), так и к рекордсмену Миро Клозе (16).

Роднит Зубастика и Черепашку не только ранний старт большой карьеры и уникальные достижения со своей сборной, но и манера игры. За убийственной результативностью обоих стоит сочетание уникального атлетизма, технического мастерства и финишинга. Роналдо был крепче сбит, но при этом тоже обладал невероятной скоростью. Не такой, как у Мбаппе, но достаточной, чтобы на рубеже столетий играючи оббегать защитников. При этом прицел у Назарио был поточнее. Но суть выдающегося финишинга обоих заключается в хладнокровии и правильном принятие решений у чужих ворот. Если всё время выбирать правильный момент для удара и читать мысли вратаря и защитников, то не обязательно класть мяч под сам штангу. Особенно если до этого обвёл вратаря.

Роналдо погубили травмы и не самый выдающийся профессионализм. От первого никто в спорте не застрахован, но со вторым у Мбаппе полный порядок. Поэтому есть все основания полагать, что звезда Килиана продержится на футбольном небосклоне дольше, а его величие как игрока удастся растянуть во времени на несколько десятилетий. Чтобы даже самым неискушённым стал очевиден гений Мбаппе. В Париже его грандиозность затмевается тенью величия лучшего в истории игры – Лионеля Месси. Вспышками это делает и Неймар, до мундиаля показавший с запасом лучший футбол в европейских топ-лигах. Но если Ней в первой же игре после ЧМ на ровном месте ловит глупое удаление, то Мбаппе на последних секундах реализует собственноручно заработанный пенальти. Это говорит о ментальной зрелости Мбаппе куда больше, чем слухи о бесконечных ссорах внутри любовного треугольника Парижа.