Аль-Наср хочет купить Рамоса вслед за Роналду

"Аль-Наср" ожидает прибытия Криштиану Роналду и уже думает над следующим громким приобретением. Саудовский клуб хочет пригласить защитника "ПСЖ" Серхио Рамоса следующим летом.

В клубе надеятся, что испанца заинтересует их проект. У 36-летнего защитника истекает контракт с "ПСЖ" летом 2023-го.

Тем не менее, похоже, что Рамоса не особенно интересует Саудовская Аравия. Защитник сконцентрирован на выступлениях за "ПСЖ" и возвращении в сборную Испании. В этом сезоне Серхио стал основным в парижском клубе.

Рамос вышел в старте "ПСЖ" на матч со "Страсбургом" (2:1) 28-го декабря.