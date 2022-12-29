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Аль-Наср хочет купить Рамоса вслед за Роналду

Франция
(1 голосов)

Против кого играть в Саудовской Аравии с таким составом?

Аль-Наср хочет купить Рамоса вслед за Роналду

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Аль-Наср" ожидает прибытия Криштиану Роналду и уже думает над следующим громким приобретением. Саудовский клуб хочет пригласить защитника "ПСЖ" Серхио Рамоса следующим летом.

В клубе надеятся, что испанца заинтересует их проект. У 36-летнего защитника истекает контракт с "ПСЖ" летом 2023-го.

Тем не менее, похоже, что Рамоса не особенно интересует Саудовская Аравия. Защитник сконцентрирован на выступлениях за "ПСЖ" и возвращении в сборную Испании. В этом сезоне Серхио стал основным в парижском клубе.

Рамос вышел в старте "ПСЖ" на матч со "Страсбургом" (2:1) 28-го декабря.

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В статье: Серхио Рамос Аль-Наср Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
marca.com

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