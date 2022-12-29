Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аль-Наср хочет купить Рамоса вслед за Роналду
Против кого играть в Саудовской Аравии с таким составом?
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Аль-Наср" ожидает прибытия Криштиану Роналду и уже думает над следующим громким приобретением. Саудовский клуб хочет пригласить защитника "ПСЖ" Серхио Рамоса следующим летом.
В клубе надеятся, что испанца заинтересует их проект. У 36-летнего защитника истекает контракт с "ПСЖ" летом 2023-го.
Тем не менее, похоже, что Рамоса не особенно интересует Саудовская Аравия. Защитник сконцентрирован на выступлениях за "ПСЖ" и возвращении в сборную Испании. В этом сезоне Серхио стал основным в парижском клубе.
Рамос вышел в старте "ПСЖ" на матч со "Страсбургом" (2:1) 28-го декабря.
Популярное сейчас
- ВСУ продвигаются в сторону Кременной, оккупанты уже говорят об обороне Луганска
- Приехал на лечение, а попал за решетку. Тренера клуба УПЛ осудили в Беларуси
- Неожиданный выбор. Ингулец объявил о назначении нового тренера
- Источник: Мбаппе выставил три условия, при которых готов остаться в ПСЖ
- Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО