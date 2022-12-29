Соперник Шахтера по Лиге Европы проиграл в чемпионате впервые за последние двенадцать туров. Видео

Чемпионат Франции вернулся к активной игре после рождественских каникул, связанных с зимним чемпионатом мира. В шестнадцатом туре, в частности, свой поединок провел и будущий соперник "Шахтера" в 1/16-й финала Лиги Европы "Ренн".

Бретонцы идут в топ-3 турнирной таблицы, поэтому были фаворитами матча с "Реймсом", который играет роль типичного середняка. Однако предматчевые ожидания не оправдались: "Реймс" забил трижды, в то время как "Ренн" ответил только одним точным ударом. 3:1 – первое поражение "Ренна" в чемпионате за последние двенадцать матчей чемпионата.

Лига 1. 16-й тур

"Реймс" – "Ренн" 3:1

Голы: Балогун 6, Флипс 22, Балогун 84 – Теат 45