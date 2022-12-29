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Соперник Шахтера по Лиге Европы проиграл в чемпионате впервые за последние двенадцать туров. Видео

Франция
(1 голосов)

Шестнадцатый игровой день Лиги 1

Соперник Шахтера по Лиге Европы проиграл в чемпионате впервые за последние двенадцать туров. Видео

instagram.com/staderennaisfc

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Франции вернулся к активной игре после рождественских каникул, связанных с зимним чемпионатом мира. В шестнадцатом туре, в частности, свой поединок провел и будущий соперник "Шахтера" в 1/16-й финала Лиги Европы "Ренн".

Бретонцы идут в топ-3 турнирной таблицы, поэтому были фаворитами матча с "Реймсом", который играет роль типичного середняка. Однако предматчевые ожидания не оправдались: "Реймс" забил трижды, в то время как "Ренн" ответил только одним точным ударом. 3:1 – первое поражение "Ренна" в чемпионате за последние двенадцать матчей чемпионата.

Лига 1. 16-й тур
"Реймс" – "Ренн" 3:1
Голы: Балогун 6, Флипс 22, Балогун 84 – Теат 45

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В статье: Ренн Реймс (Франция) Чемпионат Франции
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