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Лорьян вышел играть с Монпелье в форме с татуировками болельщиков

Франция
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Красивый способ сблизиться с фанатами

Лорьян вышел играть с Монпелье в форме с татуировками болельщиков

Фото: twitter.com/FCLorient

Новина українською

Umbro сделали "Лорьяну" форму, на которой нанесены разнообразные татуировки связанные с регионом Бретань во Франции. Команда вышла в них на поле в матче 16-го тура Лиги 1 с "Монпелье" (0:2).

Хоть команда и проиграла, но болельщики все равно остались довольны: на новой специальной футболке нанесены около 15-ти татуировок болельщиков клуба.

Umbro в пресс-релизе объясняет, что такой подход пытается "исследовать личные истории и моменты, связанные с татуировками фанатов".

На форме красуютя также татуировки 3-х футболистов "Лорьяна" Энцо Ле Фе, Стефана Диарры и Игоря Сильвы.

Клуб заранее анонсировал появление специальных джерси, что помогло заполнить трибуны стадиона на максимум уже в четвертый раз подряд.

"Лорьян" идет в Лиге 1 на 7-м месте с 28 очками после 16 туров.

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В статье: Лорьян (Лорьян) Монпелье (Монпелье)
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