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Лорьян вышел играть с Монпелье в форме с татуировками болельщиков
Красивый способ сблизиться с фанатами
Фото: twitter.com/FCLorient
Umbro сделали "Лорьяну" форму, на которой нанесены разнообразные татуировки связанные с регионом Бретань во Франции. Команда вышла в них на поле в матче 16-го тура Лиги 1 с "Монпелье" (0:2).
Хоть команда и проиграла, но болельщики все равно остались довольны: на новой специальной футболке нанесены около 15-ти татуировок болельщиков клуба.
???? Quelques photos de la rencontre d'hier face à @MontpellierHSC.— FC LORIENT ???? (@FCLorient) December 30, 2022
Retrouvez la galerie complète ➡️ https://t.co/qqIq5jOh85 pic.twitter.com/4GnEpS3T4m
Umbro в пресс-релизе объясняет, что такой подход пытается "исследовать личные истории и моменты, связанные с татуировками фанатов".
На форме красуютя также татуировки 3-х футболистов "Лорьяна" Энцо Ле Фе, Стефана Диарры и Игоря Сильвы.
Клуб заранее анонсировал появление специальных джерси, что помогло заполнить трибуны стадиона на максимум уже в четвертый раз подряд.
"Лорьян" идет в Лиге 1 на 7-м месте с 28 очками после 16 туров.
???? Nouveau maillot pour @enzolefee_ et le @FCLorient— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 29, 2022
Un avis ? ????#FCLMHSC | #CelebrationWeek pic.twitter.com/5tPfGThqZZ
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