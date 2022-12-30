Лорьян вышел играть с Монпелье в форме с татуировками болельщиков

Umbro сделали "Лорьяну" форму, на которой нанесены разнообразные татуировки связанные с регионом Бретань во Франции. Команда вышла в них на поле в матче 16-го тура Лиги 1 с "Монпелье" (0:2).

Хоть команда и проиграла, но болельщики все равно остались довольны: на новой специальной футболке нанесены около 15-ти татуировок болельщиков клуба.

???? Quelques photos de la rencontre d'hier face à @MontpellierHSC.



Retrouvez la galerie complète ➡️ https://t.co/qqIq5jOh85 pic.twitter.com/4GnEpS3T4m — FC LORIENT ???? (@FCLorient) December 30, 2022

Umbro в пресс-релизе объясняет, что такой подход пытается "исследовать личные истории и моменты, связанные с татуировками фанатов".

На форме красуютя также татуировки 3-х футболистов "Лорьяна" Энцо Ле Фе, Стефана Диарры и Игоря Сильвы.

Клуб заранее анонсировал появление специальных джерси, что помогло заполнить трибуны стадиона на максимум уже в четвертый раз подряд.

"Лорьян" идет в Лиге 1 на 7-м месте с 28 очками после 16 туров.