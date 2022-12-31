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Арендованный Лионом у Шахтера Тете прокомментировал свой потенциальный трансфер в январе

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Все в руках агента и руководства клуба

Арендованный Лионом у Шахтера Тете прокомментировал свой потенциальный трансфер в январе

Офіційний сайт Ліона/Автор невідомий

Новина українською

Арендованный у донецкого "Шахтера" французским "Лионом" вингер Тете прокомментировал свой потенциальный трансфер:

“Останусь ли я в “Лионе” или пойду в январе? Это не мое дело. Сейчас этот вопрос находится в руках моего агента и руководства "Лиона". Моя единственная забота — хорошо тренироваться, играть и отдавать больше голевых передач”, - сказал Тете.

Отметим, что текущее арендное соглашение между бразильцем действительно до лета 2023-го. В этом сезоне на счету Тете шесть голов и три ассиста в Лиге 1 за 14 матчей.

Контракт вингера с "Шахтером" истекает в конце 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
GFNF

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
31.12.2022 в 13:41
Ну очень содержательное сообщение
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