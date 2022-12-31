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Арендованный Лионом у Шахтера Тете прокомментировал свой потенциальный трансфер в январе
Все в руках агента и руководства клуба
Офіційний сайт Ліона/Автор невідомий
Арендованный у донецкого "Шахтера" французским "Лионом" вингер Тете прокомментировал свой потенциальный трансфер:
“Останусь ли я в “Лионе” или пойду в январе? Это не мое дело. Сейчас этот вопрос находится в руках моего агента и руководства "Лиона". Моя единственная забота — хорошо тренироваться, играть и отдавать больше голевых передач”, - сказал Тете.
Отметим, что текущее арендное соглашение между бразильцем действительно до лета 2023-го. В этом сезоне на счету Тете шесть голов и три ассиста в Лиге 1 за 14 матчей.
Контракт вингера с "Шахтером" истекает в конце 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.
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